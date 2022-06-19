Екатерина Варнава, Ольга Карпуть, Ида Галич и другие отправились в круиз по Волге по приглашению Виктории Шеляговой

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Виктория Шелягова

Светская львица Виктория Шелягова пригласила в круиз по Волге звездных и не очень друзей, среди которых оказались Елена Летучая, Екатерина Варнава, Ида Галич, Ольга Карпуть, Александр Раппопорт, Ян Яновский и многие другие.

Александр Раппопорт, Виктория Шелягова и Ян Яновский

Ирина Оганова и Виктория Шелягова Елена Летучая Ида Галич

Пункт назначения — город Тверь, где компания устроит пикник и посетит императорский дворец. Также в программе значатся вечеринки на теплоходе, спа и казино.

Наташа Королева и Ида Достман Виктория Манасир и Виктория Шелягова

В первый вечер плавания гости собрались на ужине в стиле бурлеск, вдохновением для которого послужил фильм “Китайский сервиз”.

Ида Галич и Екатерина Варнава

Виктория Шелягова и Екатерина Варнава

Ольга Карпуть и Ариан Романовский Елена Летучая

Елена Летучая и Дмитрий Викулин

Не все восприняли [дресс-код] буквально, поэтому приглашения на танец от дамского угодника Сандро Радаева в тотал-луке Gucci удостоились не все — лишь самые нарядные женщины на теплоходе Volga Dream. А именно: Наташа Королева в колготках Chanel. Екатерина Варнава в кандибобере Gucci. Ольга Карпуть в винтажных бриллиантах Tiffany. Ирина Оганова в смокинге. Елена Летучая с идеально упругой задней поверхностью бедра. Ида Галич с вуалью. Этери Георгиевна Левиева в золотых черевичках, — прокомментировал образы приглашенных в своем телеграм-канале Ариан Романовский.

Ольга Карпуть и Лиза Аминова Виктория Шелягова и Валерия Макринская Наташа Королева Ида Галич