Екатерина Шульман* прокомментировала посвященные ей песни Шнурова и Оксимирона

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Екатерина Шульман

Политолог Екатерина Шульман* сравнила в твиттере (заблокирован в России) песни Оксимирона и лидера группы “Ленинград” Сергея Шнурова, в которых речь идет о ней. Политолог сделала выбор в пользу Оксимирона, отметив, что в его балладе ей “посвящено больше лирического пространства”.

Собравшись с силами, частично прослушала обе баллады. Одна называется “Агент”, другая “Иностранный агент”, что характерно (нет бы спеть песню “Доцент”, например).

Оксимирон, впрочем, пел a priori, тогда как Сергей Владимирович — a posteriori. Опять же, в балладе Оксимирона мне посвящено как-то больше поэтического пространства, и остальной текст показался мне более содержательным. Так что, пожалуй, предпочту рэпера рокеру. Шнуров записал песню под названием “Иноагент” вместе с солисткой группы “Зоя”. В тексте поется о том, что в стране есть люди, которых можно назвать “не нашими”, и с ними нужно бороться: Мы одни тут против тьмы, спасем весь мир от цифровой тюрьмы. Ты даже и не сомневайся в этом, а то моментом станешь иногентом. Оксимирон выпустил трек, в котором он упоминает Шульман, еще в декабре на первом за шесть лет альбоме. Трек об иноагентах, в нем Оксимирон заявляет, что “иностранный агент” в России — любой “кто не охраняемый и не мент”. Кроме того, в ней он называет Шульман “сексуальной”.

Строчка о том, что “нет милфы (сексуально привлекательная женщина в возрасте. — Прим. ред.) сексуальнее, чем Екатерина Шульман”, получила большой общественный резонанс и обсуждалась в сети: некоторым она понравилась, однако многие поклонники Шульман обвинили рэпера в чрезмерной “сексуализации” публицистки. Эта строчка даже стала поводом для мемов.

Ранее Екатерина Шульман покинула Россию — однако отметила, что речь идет не об эмиграции: она уехала в Германию в качестве стипендиата фонда имени Роберта Боша, и поездка связана исключительно с работой. Однако многие звезды и общественные деятели, которые покидают страну в последнее время, сразу сталкиваются с критикой со стороны россиян.

*Признана в России иноагентом