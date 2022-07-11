Екатерина Мухина рассказала о самых стильных звездах, переоцененных трендах и любимой вещи в гардеробе

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Екатерина Мухина

Бывший главный редактор Elle и стилист Екатерина Мухина ответила на вопросы телеграм-канала “Спортшик“, который ведет экс-главред Vogue, Glamour и Tatler Виктория Давыдова. Мухина рассказала про главную летнюю вещь в гардеробе, тренды и звезд, стиль которых ей импонирует. Публикуем самые интересные цитаты.

Любимая комбинация в стиле спортшик

Тренировочные штаны с жакетом, тренчем или курткой. Треники могут быть стираными, растянутыми, с отвисшими коленками, например America Vintage или adidas. Вот уже второй сезон ношу спортивные шорты. Но, как и треники, не по-спортивному, а с пиджаком оверсайз. Пиджаки — моя любовь, у меня их много разных. Я выискиваю их на барахолках, часто покупаю в мужских магазинах.

Главная вещь на лето

Майка-алкоголичка.

Звезды, чей стиль нравится

Хейли Бибер — королева спортшика. Нравится, как в повседневной жизни одеваются Белла Хадид и Эмили Ратаковски, а вот на красной дорожке они часто выглядят странно. Обожаю стиль Хлои Севиньи, как она смешивает вещи. Лена Перминова в великолепной форме, у нее идеально прокачанное тело. Одежда, которую не каждый может себе позволить надеть, на ней сидит великолепно.

О выборе своего стиля

Важно знать свои пропорции, особенности фигуры, чтобы подчеркнуть свои плюсы и скрыть минусы. У меня, например, как у бывшей спортсменки, до травмы ноги были мощные накачанные икры. От формы ног зависит длина юбки. Мини мне идут, а вот юбки по колено — нет.

Тренды, которые не стоят внимания

С умилением смотрю, как Лаура Джугелия или Наталья Гольденберг носят платья в цветочек, полоску и прочие принты, но это не моя история. Я не ношу платьев baby doll и А-силуэта. Они меня визуально увеличивают в объемах, я становлюсь как баба на чайнике. Также не реагирую на платформы и другую тяжелую обувь, как бы они ни были в моде. Выбирая тренды, ты должен отталкиваться от своей фигуры.

Любимый предмет гардероба

Всегда носила и буду носить байкерские куртки, неважно, в моде они или нет.