Екатерина Мухина рассказала о материнстве: “Дети, рожденные в 20 лет и в 40 лет, — это большая разница”

Екатерина Мухина с младшей дочерью

Бывший главный редактор Elle и стилист Екатерина Мухина дала интервью Надежде Стрелец для ее телеграм-канала “Детский клуб. Стрелец-молодец”. Мухина рассказала о воспитании дочек, совмещении родительских обязанностей и светских мероприятий, а также объяснила, почему невозможно вести активный образ жизни работающей женщины без помощника.

О подходе к воспитанию детей

Дети, рожденные в 20 лет и в 40 лет, — это большая разница. Не потому что мы любим по-разному, а потому что в молодости у нас другие возможности. Чтобы дать ребенку все необходимое, надо вкалывать 24/7. Сейчас я могу позволить себе говорить, что нет ничего важнее времени, проведенного с Матильдой. А с Машей я не могла позволить себе подобного. Это, кстати, очень интересно — многие считают, что мамы в молодости более безответственные. Так вот я 20 лет назад была гораздо более ответственной — у меня все было по часам, дисциплина железная, каждое слово доктора было законом.

С Машей почти 20 лет назад мы очень мало проводили времени вместе. Беременной я вышла работать в Conde Nast, родила — и уже через месяц была в офисе. И я ее видела час вечером и полчаса утром. Я сцеживалась на работе, замораживала на работе это молоко, вечером его приносила домой, на следующий день Машу им кормили. Это был кошмар. Сейчас, со второй дочерью, все иначе. Каждое утро до первого сна в обед мы вместе. Времени, которым я могу пожертвовать ради дочери, значительно больше, чем было раньше. Но это не потому что я стала более ответственной с возрастом, просто сейчас я могу себе это позволить.

О необходимости няни

Моя мама умерла, когда я была на четвертом месяце, беременная Матильдой. Наличие няни очень помогло мне — продолжать вести активный образ жизни работающей женщины без помощника нереально. Я не понимаю тех женщин, которые могут себе позволить няню, но продолжают все делать сами — они истощены, срываются на других, пытаясь совместить работу и материнство. Если нет няни, видимо, надо полностью фокусироваться только на ребенке. С Матильдой, например, просто невозможно никуда отвернуться. Только в телефон посмотрел — и все, она уже что-то засовывает в розетку, достает из чемодана. Если вам необходимо продолжать работать, то нужен грамотный менеджмент: найти хорошую няню или тьютора. Или сорганизовать это все с вашими родителями.

От Матильды я улетала буквально пару раз по работе в ковидные времена. Если бы не пандемия, я летала бы с ней.



Екатерина Мухина с дочерьми

О психологах и методах воспитания

Машенька — полная противоположность Матильде. Маша — послушная, спокойная, рассудительная, а Матильда — активная, не поддающаяся никаким правилам.

Матильде нужна дисциплина, но эти методы воспитания абсолютно не подходили Маше. Я ее не отдавала ни в какой спорт, потому что понимала, что ее это травмирует и сломает. Был бы у меня сын, я наверняка воспитывала бы его совсем иначе, чем каждую из моих девочек. К любому ребенку нужно подходить индивидуально. С появлением Матильды я вижу — то, что работало с одним, вообще не работает с другим ребенком. Книги, безусловно, надо читать. И работать над собой. Потому что дети повторяют все, что мы делаем. “Не воспитывайте детей, воспитывайте себя” — это, наверное, мой принцип. Важнее всего давать детям хороший пример.

О детях и светской жизни

Это тоже очень индивидуальная история. Вот, например, семья Кардашьян, где мама с детства воспитывала их на публике. Посмотрите, во что это вылилось: они зарабатывают миллионы. Счастливы ли они? Не знаю. Моя старшая дочь терпеть не может эту светскую жизнь. Ей гораздо приятнее поиграть на гитаре дома. А Матильда, возможно, будет просто кайфовать от этого.

О детских брендах

Я хочу сделать свой бренд одежды. И обязательно сделаю.

Совет мамам

Не надо ни на кого смотреть, у каждого история. Не обращайте внимания, у кого где учится ребенок, в каких секциях занимается, во что одевается. У каждого свой размер ноги, свой рост, свои мозги и свои таланты.