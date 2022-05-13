Екатерина Мизулина обвинила Артемия Лебедева в “реабилитации нацизма” за пост о Второй мировой войне

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Артемий Лебедев

Екатерина Мизулина раскритиковала пост дизайнера и сына писательницы Татьяны Толстой Артемия Лебедева о Второй мировой войне и призвала наказать его за “реабилитацию нацизма”.

Лебедев опубликовал на своей странице в твиттере (заблокирован в России) пост, где заявил, что в учебниках не рассказывают о том, как на самом деле началась Вторая мировая война. Вторая мировая война, о чем в нашей школе не торопятся рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию. А потом уже Германия напала на СССР, — написал блогер. Отечественная пропаганда настаивает, что фашизм победил Советский Союз. Но пропаганда никогда нам в школе не показывала карту мира, где были бы отмечены те, кто воевал во Второй мировой. “Википедия” в помощь. Позже пост был удален.

Глава Лиги безопасного интернета назвала этот пост “победобесием” и заявила, что Лебедев распространяет “заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны”. Победобесие наказуемо! Ярким примером может служить пост известного блогера Артемия Лебедева, который сравнивает действия СССР и фашистской Германии и сознательно искажает исторические факты. Ранее он уже был замечен в распространении отвратительных фейков про православие.

И это человек, которого привлекают к работе с молодежью, которого приглашают на работу уважаемые государственные телеканалы? — написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что публичные лица не должны забывать о том, что среди их аудитории есть дети и подростки. Мне очень хотелось бы, чтобы людей, которые оскверняют историю, отправляли на обязательные курсы по истории, — отметила она в беседе с изданием “360”.

Артемий Лебедев уже оказывался в центре скандала: в 2015 году он опубликовал в ЖЖ пост, где заявил, что то, что рассказывают о Великой Отечественной войне, — “обман и фальсификация”. После жалобы со стороны ветеранов суд взыскал с дизайнера и владельцев блог-платформы “Живой журнал” 1 млн рублей за оскорбление памяти о ВОВ.

Позже, в 2020 году, дизайнера снова раскритиковали — на этот раз за нелестные слова о скульптуре “Родина-мать зовет!” в Волгограде, которую он назвал “ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь”.

Екатерина Мизулина является дочерью политика и члена Совета Федерации Елены Мизулиной и возглавила Лигу безопасного интернета в 2017 году. С тех пор она успела привлечь к ответственности многих публичных людей, в том числе рэпера Моргенштерна* и журналиста Юрия Дудя*, которых она обвинила в пропаганде наркотиков и иностранном финансировании.

*Признаны в России иноагентами