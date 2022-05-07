Екатерина Андреева назвала неправильным запрет Instagram* и призналась, что пользуется VPN

загрузка...

Екатерина Андреева

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила на форуме журналистов в Кубани, что не поддерживает запрет социальной сети Instagram на территории России и обходит ее блокировку, используя VPN.

Я продолжаю вести Instagram через VPN. Это не запрещено, и я не занимаюсь экстремистской деятельностью. Считаю, что запрещать Instagram в России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность — это неправильно,

— приводит слова ведущей сайт радиостанции “Говорит Москва”.

Андреева отметила, что запрет Instagram отображает политику двойных стандартов, когда в стране есть решение о запрете соцсети, но в то же время при желании каждый может легально получить к ней доступ.

Напомним, что 21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta, владеющую Facebook* и Instagram, “экстремистской организацией”. Это случилось после того, как в Meta отказались удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных и президента Владимира Путина.

При этом использование фейсбука и инстаграма россиянами пока не является противозаконным. Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в интервью белорусскому телевидению, что тоже обходит блокировку с помощью VPN.

Ранее в апреле Екатерина Андреева стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец, в котором рассказала о своем реальном возрасте и поделилась секретами красоты. Интервью было записано еще до резонансного инцидента на Первом канале, когда во время эфира программы “Время” в студию ворвалась редактор программы Марина Овсянникова с плакатом, призывающим остановить спецоперацию на Украине.

* Facebook и Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией