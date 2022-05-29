ЕК собирается обеспечить коммуникацию с русскоязычной аудиторией Эстонии в соцсетях

Еврокомиссия ищет русскоязычного сотрудника для осуществления поддержки соцсетей представительства ЕК в Эстонии. Таким образом европейские представители собираются «бороться с дезинформацией».
По информации RT, потенциальный сотрудник должен будет оказывать услуги консультанта на базе социальных сетей. В его обязанности будет входить мониторинг формирующихся «тенденций и угроз» в эстонских аккаунтах ЕК, а также отслеживание настроений аудитории по разным темам и написание текстов. Так Еврокомиссия намерена обеспечить коммуникацию с русскоязычным населением Эстонии.
«Это должно способствовать укреплению отношений с русской общиной в Эстонии, привлечению новых подписчиков, расширению аудитории и борьбе с дезинформацией», — говорится в документе.
Ранее представительство ЕК в Бухаресте искало подрядчика для анализа политического дискурса в румынских средствах массовой информации.