ЕК собирается обеспечить коммуникацию с русскоязычной аудиторией Эстонии в соцсетях

По информации RT, потенциальный сотрудник должен будет оказывать услуги консультанта на базе социальных сетей. В его обязанности будет входить мониторинг формирующихся «тенденций и угроз» в эстонских аккаунтах ЕК, а также отслеживание настроений аудитории по разным темам и написание текстов. Так Еврокомиссия намерена обеспечить коммуникацию с русскоязычным населением Эстонии.