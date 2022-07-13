ЕК разъяснила детали перевозки санкционных грузов в Калининградскую область

Еврокомиссия объяснила детали правил перевозки грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.
Например, транзит подсанкционных товаров по автомобильным дорогам запрещен, в то время как железнодорожные перевозки допускаются при выполнении ряда условий и правил.
Так, товары военного и двойного назначения к перевозке запрещены. При этом Евросоюз будет следить за перемещением грузов, чтобы они оставались в РФ, а не шли дальше в европейские страны.
Государства-члены Евросоюза также должны будут предотвращать обход санкций и проверять объемы транзита, а также его уровень в среднем пределе значений, который установился за три года.