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ЕК разъяснила детали перевозки санкционных грузов в Калининградскую область

ЕК разъяснила детали перевозки санкционных грузов в Калининградскую область
pxhere.com

Еврокомиссия объяснила детали правил перевозки грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

Например, транзит подсанкционных товаров по автомобильным дорогам запрещен, в то время как железнодорожные перевозки допускаются при выполнении ряда условий и правил.

Так, товары военного и двойного назначения к перевозке запрещены. При этом Евросоюз будет следить за перемещением грузов, чтобы они оставались в РФ, а не шли дальше в европейские страны.

Государства-члены Евросоюза также должны будут предотвращать обход санкций и проверять объемы транзита, а также его уровень в среднем пределе значений, который установился за три года.

Евросоюз калининградская область транзит грузов
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