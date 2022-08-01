ЕК поприветствовала решение Косово отсрочить запрет сербских документов

Еврокомиссия поддерживает решение Косово прислушаться к рекомендации главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об отсрочке введения запрета на сербские документы. Об этом в соцсети Twitter написал спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.
«Боррель пригласил Косово и Сербию к диалогу о дальнейших действиях. Благодарен послу США в Косове за оказанную поддержку», — говорится в сообщении.
Процедура запрета сербских документов в Косово должна была начаться 1 августа, однако была перенесена на месяц. Еврокомиссия рассчитывает, что все баррикады будут убраны как можно скорее.