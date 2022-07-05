ЭИСИ проведет в России вторую Премию «Дигория» для молодых политологов страны

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) учредит вторую Премию «Дигория», направленную на выявление лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля России.
Второй год подряд лучшие молодые специалисты-политологи получат призы по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Победители и лауреаты смогут принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория», а также получить возможность трудоустройства в компании-партнеры Премии.
«Основная задача Премии — дать новый импульс развития тем молодым представителям профессии, которые, несмотря на возраст, уже многого добились и заслужили быть среди лучших», — рассказала исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.
Принять участие в конкурсе могут все дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук. Принять участие можно оставив заявку на официальном сайте Премии до 18 июля.