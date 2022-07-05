ЭИСИ проведет в России вторую Премию «Дигория» для молодых политологов страны

Второй год подряд лучшие молодые специалисты-политологи получат призы по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Победители и лауреаты смогут принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория», а также получить возможность трудоустройства в компании-партнеры Премии.