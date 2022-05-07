Егор Крид уверен, что лишившийся песен Миша Марвин напишет другие хиты

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Певец Егор Крид поддержал своего коллегу Михаила Решетняка, выступавшего под псевдонимом Миша Марвин, после его ухода из музыкального лейбла Black Star.
Решетняк в соцсетях сообщил поклонникам, что остался ни с чем. Все права на песни принадлежат компании. Крид, который покинул Black Star в 2019 году, уверен — его коллегу ждет блестящее будущее.
«Лучший! Жаль, что не договорился, да и пофиг! С твоим талантом еще сотни крутых треков сделаешь. Удачи в новом пути, бро!» — заявил он.
Мнение Крида разделяют многие пользователи. В комментариях они признались, что будут ждать новые песни Решетняка.
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