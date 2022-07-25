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Егор Крид прервал выступление на VK Fest в Петербурге из-за плохого самочувствия фанатки

Егор Крид прервал выступление на VK Fest в Петербурге из-за плохого самочувствия фанатки
Global look press/Komsomolskaya Pravda

Певец Егор Крид резко прервал выступление на VK Fest, которое проходило в Петербурге. Причиной отказа продолжать петь стал инцидент с фанаткой, которой стало плохо.

Перед началом очередной песни Крид попросил зрителей присесть, чтобы вместе прыгнуть в подходящий момент музыки. Внезапно одной из поклонниц стало плохо.

«Что такое? Кому-то плохо стало?» — выкрикнул Егор Крид.

Певец взял паузу и ждал, пока поклоннице окажут помощь. После того, как девушка привели в чувства, выступление артиста продолжилось.

Это уже не первый случай, когда исполнитель проявляет заботу о зрителях. Артист старается тщательно следить за обстановкой в зале. 

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RusNewsToday24
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