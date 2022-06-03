Егор Кончаловский признался, что обручился с Леоновой

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом Марией Леоновой.
Кончаловский до последнего не хотел раскрывать подробности отношений с Леоновой. Однако во время беседы с корреспондентом он не смог скрыть новость о бракосочетании.
Журналист StarHit отметил, что режиссер долгое время жил с возлюбленной в гражданском браке. Теперь на руке Кончаловского есть обручальное кольцо, которое говорит об официальном статусе отношений с правозащитницей.
«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — признался Кончаловский во время беседы.
Продюсер отметил, что у его супруги интересная профессия. Режиссер признался, что тоже хотел бы получить юридическое образование, если бы не сделал карьеру в кино. Однако, по словам сценариста, у него нет такой усидчивости, как у Леоновой.