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Егор Кончаловский признался, что обручился с Леоновой

Егор Кончаловский признался, что обручился с Леоновой
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом Марией Леоновой.

Кончаловский до последнего не хотел раскрывать подробности отношений с Леоновой. Однако во время беседы с корреспондентом он не смог скрыть новость о бракосочетании.

Журналист StarHit отметил, что режиссер долгое время жил с возлюбленной в гражданском браке. Теперь на руке Кончаловского есть обручальное кольцо, которое говорит об официальном статусе отношений с правозащитницей.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — признался Кончаловский во время беседы.

Продюсер отметил, что у его супруги интересная профессия. Режиссер признался, что тоже хотел бы получить юридическое образование, если бы не сделал карьеру в кино. Однако, по словам сценариста, у него нет такой усидчивости, как у Леоновой.

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