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Британское издание The Sunday Times сообщает, что после Украины Владимир Путин собирается вернуть России Аляску.

В статье утверждается, что противостояние США и России из-за спецоперации на Украине вышло на уровень прямого конфликта двух стран. Британские журналисты заверяют, что понять Путина можно только начав думать, как он, учитывая, что у него хорошая историческая память. Приписывают президенту России тоску по Аляске, которую Россия продала Америке ещё в 19 веке.

Мало кто из американцев помнит о сделке 1867 года, говорится в статье, но «русские националисты помнят и до сих пор жалуются, что их обманули», заверяет The Sunday Times.

Американская и западная политика в отношении России и ее преемника Советского Союза была непоследовательной, пишет газета.

Она отмечает, что в прошлом веке временами Америка и Советский Союз «становились чем-то вроде странной пары, ссорившейся, но учившейся жить друг с другом». Когда холодная война подошла к своему мирному концу в 1989 году, Советский Союз исчез, а Соединенные Штаты «расслабились и переключили свое внимание на другое».

«Слишком рано, как оказалось, ибо очень большая Россия осталась», — говорится в статье.

Примечательно то, что в дальнейшей судьбе Украины и успехе российской спецоперации британские журналисты уже не сомневаются.

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