Ефим Шифрин сообщил, когда вернется в Россию

Юморист Ефим Шифрин покинул Россию. Артист рассказал о сроках своего возвращения.
Ранее Шифрин был замечен в аэропорту с чемоданом. Чтобы избежать слухов, он сам сообщил, что уехал в Израиль, а также объяснил цель поездки и озвучил сроки возвращения в Россию.
«Ближайшие 10 дней проведу в семье брата, в кругу своих трех племянников и семи внучат. Новый театральный сезон открою уже совсем скоро — 12 августа, в Москве», — написал юморист в соцсетях.
В городе Петах-Тиква живет старший брат юмориста Самуэль. Он переехал в Израиль более 25 лет назад, пишет «Царьград».