Ефим Шифрин не может простить измену близкого человека

«Говорят, можно простить все, кроме физической измены. Эта та черта, которую нельзя переступить и пути людей расходятся. А я циник, я и это прощаю. Я готов простить все, кроме убийства и насилия над детьми», — пояснил Шифрин в ходе одного из YouTube-шоу.