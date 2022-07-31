Ефим Шифрин не может простить измену близкого человека

Актер Ефим Шифрин готов простить близкому человеку почти любые поступки. Однако есть черта, которую, по мнению артиста, нельзя переступить.
«Говорят, можно простить все, кроме физической измены. Эта та черта, которую нельзя переступить и пути людей расходятся. А я циник, я и это прощаю. Я готов простить все, кроме убийства и насилия над детьми», — пояснил Шифрин в ходе одного из YouTube-шоу.
Самым большим ударом для 66-летнего актера является предательство. По словам Шифрина, в такой ситуации можно заставить себя не злиться, однако забыть предательство он вряд ли бы смог.
«Что значит простить? Делать вид, что я такой забывчивый и способен забыть причиненные мне страдания, я не могу. У меня хорошая актерская память. Попытаться не мстить, не злиться — это в силах человека», — отметил он.
Шифрин не стал уточнять, сталкивался ли он с изменами в своих отношениях. Актер состоял в браке, но быстро развелся с избранницей. Сейчас артист старается держать в тайне свою личную жизнь.