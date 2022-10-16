«Эффект разорвавшейся бомбы», — новый запрет США парализовал полупроводниковую отрасль Китая

Как пишет экономический Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора», Белый дом в конце недели выпустил указ, который для многих прошёл незамеченным, однако теперь в СМИ начинают активно обсуждать, что произошло на самом деле. Bloomberg заявляет, что это произвело «эффект разорвавшейся бомбы».

Президент Джо Байден подписал указ, который запрещает использовать чипы, произведённые вне страны. Ограничение касается не только компаний из США, но и любых других, использующих американские технологии.

Джордан Шнайдер, аналитик Rhodium Group по Китаю и технологиям, ведущий подкаста ChinaTalk, заявил, что по сути Байден заставил американских специалистов, работающих на производстве чипов в Китае, выбирать между увольнением и потерей гражданства. В результате американские руководители и инженеры, работающие в Китае на производстве полупроводников, с пятницы на субботу массово подали в отставку, парализовав целую отрасль.





Производство полупроводников в Китае фактически остановилось. Сообщается, что пострадать могут все зависимые от микроэлектроники сферы — от смартфонов и беспилотных автомобилей до военной и космической промышленности. США нанесли сильнейший удар по всей китайской технологической промышленности.

Хотя американским экспортерам полупроводников приходилось подавать заявки на получение лицензий в годы правления Трампа, лицензии утверждались в течение месяца. Теперь любая компания, производящая передовые полупроводниковые решения, сталкивается с полным прекращением поставок, увольнением всего американского персонала и немедленным операционным параличом. Вот как выглядит уничтожение: производство полупроводников в Китае в одночасье сократилось до нуля. Полный крах. Никаких шансов на выживание.

Джордан Шнайдер

Аналитики отмечают, что четыре года санкций при Дональде Трампе были переплюнуты одним раундом санкций со стороны администрации Джо Байдена. При этом китайские СМИ якобы не пишут об этом, боясь нанести ущерб полупроводниковой промышленности и национальной безопасности Китая.