Единая тест-система на определение гриппа и коронавируса разработана в Москве

Московская компания «Имбиан Лаб» создала единый тест для определения COVID-19 и гриппа. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Компания из ОЭЗ Москвы создала тест-систему, которая по результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или COVID-19. Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения», — приводит слова Владислава Овчинского РИА Новости.
Новая система внешне похожа на экспресс-тест на грипп, только с индикатором для COVID-19. Анализ легко провести самостоятельно при помощи мазка из носоглотки.
Уточняется, что в июне 2022 года компания-разработчик планирует запустить новинку в производство. Первая партия объемом 100 тысяч штук отправится для продажи в аптеки российской столицы, а затем и в другие субъекты страны.