Партия «Единая Россия» помогла вывезти детей из освобожденного от украинских националистов Мариуполя на лечение в Москву.
Гуманитарный центр направил списки нуждающихся в медицинской помощи заместителю секретаря Генсовета Единой России Анне Кузнецовой. Детей вместе с родителями доставили в российскую столицу бортом Минобороны.
«Часть детей консультируется дистанционно, особенно на освобожденных территориях. Часть привозят в регионы, чтобы можно было как можно быстрее оказать помощь. Еще 47 детей на очереди — в ближайшее время они получат лечение», — объяснила она.
По словам Кузнецовой, прибывших разместили в ведущих московских клиниках – ФМБА, РДКБ и других. При этом еще три ребенка готовятся к вывозу из детского дома-интерната Краснодона Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале «Единой России».
Россия продолжает вынужденную спецоперацию на Украине. Главной целью СВО стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.