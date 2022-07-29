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«Единая Россия» вывезла из Мариуполя на лечение в Москву больных детей

«Единая Россия» вывезла из Мариуполя на лечение в Москву больных детей
pxhere.com

Партия «Единая Россия» помогла вывезти детей из освобожденного от украинских националистов Мариуполя на лечение в Москву.

Гуманитарный центр направил списки нуждающихся в медицинской помощи заместителю секретаря Генсовета Единой России Анне Кузнецовой. Детей вместе с родителями доставили в российскую столицу бортом Минобороны.

«Часть детей консультируется дистанционно, особенно на освобожденных территориях. Часть привозят в регионы, чтобы можно было как можно быстрее оказать помощь. Еще 47 детей на очереди — в ближайшее время они получат лечение», — объяснила она.

По словам Кузнецовой, прибывших разместили в ведущих московских клиниках – ФМБА, РДКБ и других. При этом еще три ребенка готовятся к вывозу из детского дома-интерната Краснодона Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Россия продолжает вынужденную спецоперацию на Украине. Главной целью СВО стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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RusNewsToday24
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