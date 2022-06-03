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«Единая Россия» открыла базовый ресурсный центр гумпомощи в Херсоне

«Единая Россия» открыла базовый ресурсный центр гумпомощи в Херсоне
globallookpress/Nikolay Titov

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил об организации центра гуманитарной помощи в Херсоне.

Кроме базового ресурсного пункта в городе намерены открыть местные муниципалитеты, подчеркнул политик. Он выступил с заявлением перед журналистами.

«Уникальность (центра. — Прим. ред.) в том, что здесь, кроме раздачи гуманитарной помощи, открыты окна МФЦ, куда жители могут обратиться с любыми проблемами», — пояснил Турчак.

Напомним, что на Украине проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.

единая россия турчак херсон
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