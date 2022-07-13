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«Единая Россия» откроет еще десять гуманитарных центров в Луганской Народной Республике

«Единая Россия» откроет еще десять гуманитарных центров в Луганской Народной Республике
Федеральное агентство новостей

Партия «Единая Россия» планирует открыть еще десять гуманитарных центров в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В них люди смогут получить всю необходимую помощь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«”Единая Россия” откроет еще 10 гуманитарных центров в ЛНР. В них люди смогут получить гуманитарную и адресную помощь. Для этого формируется база данных по каждому городу и району», — говорится в сообщении.

Для работы в данных центрах также привлекут депутатов Народного совета ЛНР. Таким мнением поделился депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Члены партии «Единая Россия» собрали более тысячи книг для восстановления библиотечного фонда ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Московского регионального отделения партии, передает «Вечерняя Москва».

Ветеран ВДВ из Жуковского Константин Гордеев ранее рассказал, как помогает жителям Донбасса. Мужчина стал добровольцем еще в 2014 году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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