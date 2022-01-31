«Единая Россия» не поддержала идею снизить нештрафуемый порог скорости

«Единая Россия» не поддержала идею снизить нештрафуемый порог скорости Новости
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Партия «Единая Россия» не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале «ЕР» секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его мнению, такая мера избыточна и не имеет ничего общего с безопасностью. Как отметил Турчак, снижение нештрафуемого порога — это «про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», как и обязательный техосмотр, который был отменен для личных авто. Турчак также подверг критике позицию Дептранса Москвы по этой теме.

«Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», — считает представитель «Единой России».

Журналист Егор Васильев ранее рассказал о главных изменениях для российских водителей. Особое внимание он уделил приложению «Народный инспектор».

 
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