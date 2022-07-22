Эдгард Запашный высказался на тему молчания Пугачевой о спецоперации

«Я ни разу еще не слышал позицию самой Пугачевой. Алла Борисовна всегда держалась в стороне от политических действий. Это ее очень сильно отличает от великого Кобзона, который никогда не стоял в стороне. А Алла Борисовна отмалчивается, и это ее право. Она сама решает говорить на те или иные темы или нет», — пояснил он.