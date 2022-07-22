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Эдгард Запашный высказался на тему молчания Пугачевой о спецоперации

Эдгард Запашный высказался на тему молчания Пугачевой о спецоперации
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Дрессировщик Эдгард Запашный решил объяснить, почему певица Алла Пугачева никак не показывает свою позицию по вопросу специальной операции на Украине. По его мнения, артистка всегда так делала, передает издание «КП-Екатеринбург».

«Я ни разу еще не слышал позицию самой Пугачевой. Алла Борисовна всегда держалась в стороне от политических действий. Это ее очень сильно отличает от великого Кобзона, который никогда не стоял в стороне. А Алла Борисовна отмалчивается, и это ее право. Она сама решает говорить на те или иные темы или нет», — пояснил он.

Запашный добавил, что Пугачева молчит, пока ее супруг Максим Галкин не стесняется в выражениях. Что же на самом деле думает Примадонна, пока неизвестно.

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