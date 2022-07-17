Эдгард Запашный резко ответил Приходько на оскорбления россиян

Недавно певица Анастасия Приходько сделала громкое заявление в личной соцсети, подчеркнув, что все россияне вызывают у нее чувство отвращения. Тем самым артистка оскорбила жителей РФ. Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный встал на защиту своих соотечественников, резко ответив исполнительнице в личном Telegram-канале.