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Эдгард Запашный резко ответил Приходько на оскорбления россиян

Эдгард Запашный резко ответил Приходько на оскорбления россиян
prt scr youtube.com/вМесте

Недавно певица Анастасия Приходько сделала громкое заявление в личной соцсети, подчеркнув, что все россияне вызывают у нее чувство отвращения. Тем самым артистка оскорбила жителей РФ. Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный встал на защиту своих соотечественников, резко ответив исполнительнице в личном Telegram-канале.

«Помните? А она, между прочим, представляла Россию на Евровидении», — написал артист цирка.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Запашный сделал громкое заявление о том, что Ротару и Пугачева не заслужили свою славу.

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RusNewsToday24
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