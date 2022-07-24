Новости0

Эдгард Запашный похвалил Киркорова за решение выступить перед военными в Крыму

Эдгард Запашный похвалил Киркорова за решение выступить перед военными в Крыму
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный прокомментировал анонс выступления певца Филиппа Киркорова в Крыму.

Киркоров ранее опубликовал видеообращение, в котором сообщил о планах выступить в Ялте и Феодосии. По словам артиста, для раненых участников спецоперации выделят особые места. Кроме того, певец собирается посетить госпиталь.

Запашный не смог пройти мимо слов Киркорова. Он похвалил артиста за решение поддержать спецоперацию на Украине и военных.

«Ну что тут сказать?! Филипп, ты красавец», — написал дрессировщик в Telegram-канале.

Ранее журналистка Алена Жигалова сообщила, что застряла на одной заправке вместе с Киркоровым. Причиной стал потоп в Сочи, власти города даже ввели режим ЧС, пишет RT.

запашный Киркоров Крым спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.