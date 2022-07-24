Эдгард Запашный похвалил Киркорова за решение выступить перед военными в Крыму

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный прокомментировал анонс выступления певца Филиппа Киркорова в Крыму.
Киркоров ранее опубликовал видеообращение, в котором сообщил о планах выступить в Ялте и Феодосии. По словам артиста, для раненых участников спецоперации выделят особые места. Кроме того, певец собирается посетить госпиталь.
Запашный не смог пройти мимо слов Киркорова. Он похвалил артиста за решение поддержать спецоперацию на Украине и военных.
«Ну что тут сказать?! Филипп, ты красавец», — написал дрессировщик в Telegram-канале.
Ранее журналистка Алена Жигалова сообщила, что застряла на одной заправке вместе с Киркоровым. Причиной стал потоп в Сочи, власти города даже ввели режим ЧС, пишет RT.