Эдгард Запашный назвал имена артистов, которых считает примером для других

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный поставил в пример поддерживающих Россию артистов.
Запашный уже ни раз высказывал свое негативное отношение к звездам шоу-бизнеса, которые уехали из страны. Дрессировщик считает, что они предали свою родину в сложный для нее период времени. Однако нашлись и те, кого артист цирка уважает за свою позицию.
«Для меня примером является [певец] Николай Басков, который первым в своем цехе выступил в поддержку действий на Украине. [Певец] Григорий Лепс, который поехал в Донбасс. [Юморист] Евгений Петросян, который сегодня дал очередной бесплатный концерт для раненых. [Рок-певица] Юлия Чичерина, которая является флагманом поддержки всего Донбасса», — написал Запашный в своем Telegram-канале.
Ранее представитель известной цирковой династии заявил, что песни уехавших из страны исполнителей нужно запретить на радиостанциях. Он считает, что из-за этого звезды убеждены в своей безнаказанности, что является неправильным.