Эдгард Запашный назвал имена артистов, которых считает примером для других

Запашный уже ни раз высказывал свое негативное отношение к звездам шоу-бизнеса, которые уехали из страны. Дрессировщик считает, что они предали свою родину в сложный для нее период времени. Однако нашлись и те, кого артист цирка уважает за свою позицию.