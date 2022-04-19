Эдгард Запашный о «голливудском бойкоте»: «Надо научиться зарабатывать на отечественных фильмах»

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Голливудская и
европейская киноиндустрия объявила настоящий бойкот России. Зарубежные кинокомпании
остановили выход в прокат своих картин в кинотеатрах нашей страны.
Такие решения они
объяснили не согласием с российской позицией относительно начала спецоперации на
Украине. Теперь в российских кинотеатрах идет показ либо отечественных фильмов,
либо иностранных картин, снятых не столь именитыми студиями.
Народный артист
России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что на фоне снижения активности в
киноиндустрии у зрителей вырос интерес к живым представлениям. Однако это
вовсе не означает, что на кино в нашей стране можно ставить крест, напротив — для
отечественных студий это хорошая возможность. Как подчеркнул в авторской
колонке для ФАН Запашный,
пришло время снимать качественные фильмы и учиться зарабатывать на них. Напоминаем,
мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.
Надо научиться зарабатывать на отечественных
фильмах». Колонка Эдгарда Запашного
Недавно встречался с главой компании Росгосцирк Сергеем Беляковым и поинтересовался: «Как
дела в цирковых учреждениях по всей стране?».
По его словам, финансовые показатели выросли, поток зрителей
сейчас увеличился. Я могу похвастаться тем, что и в Большом Московском цирке,
который дает сейчас четыре представления в неделю по выходным, почти все
продано. Лишь самые верхние места остаются пустыми. В этом плане, конечно, немаловажным фактором является то, что индустрия развлечений потерпела
некоторые изменения. Что я имею в виду?
Многие российские звезды по разным причинам либо уехали за
рубеж, либо отказываются пока давать концерты, ссылаясь на военную операцию на
Украине. Западные звезды к нам не приезжают от слова совсем. Почти все
американские кинокомпании отказались предоставлять свои премьеры, что очень
сильно сказалось на посещении кинотеатров в принципе. С этого момента можно
поподробнее.
Конечно я не радуюсь тому, что индустрия развлечений в нашей
стране стала менее активной. Хотя это положительно сказывается на наших сборах.
Почему я так говорю? Мне хочется, чтобы у наших граждан, наших
соотечественников как и прежде был большой выбор, куда сходить. Конкуренция
порождает качество, а борьба за зрителей всегда влечет повышение уровня того
или иного продукта. Но сегодня хочется заострить внимание на киноиндустрии,
потому что европейские и американские кинокомпании по самым скромным подсчетам
занимали 70-80% нашего кинорынка. Пессимисты говорят — все потеряно, все плохо,
все пропало.
Да, на сегодняшний момент это выглядит именно так. Но на
протяжении многих лет мы с вами жалуемся на качество российского кино, которое действительно
оставляет желать лучшего. И мне кажется, что именно сейчас наступило время для
того, чтобы не только начать правильно и качественно снимать новое кино, но и воспользоваться
возможностью занять нишу. В конце концов надо научиться зарабатывать на отечественных
фильмах. Западное производство априори пользуется большим спросом, так как
имеет определенный имидж: все, что они снимают — это интересно, качественно, и
ты точно не потеряешь свое время и деньги. Пришло время заняться своим.
Сегодня мы должны воспользоваться этой возможностью.
Продюсеры и режиссеры при правильной поддержке правительства Российской
Федерации должны сейчас наладить постоянное производство качественной
кинопродукции. И здесь речь не только о финансовых мерах поддержки. Я убежден и
верю, что мы можем снимать очень качественное кино. Когда много лет назад
широкоразрекламированный фильм «Ночной дозор» с невероятным бюджетом в 10 млн
долларов вдруг появился на экране, он меня удивил. Я, честно говоря, не ожидал,
что мы, русские, способны снять интересный современный фильм с применением
сложной компьютерной графики. В дальнейшем на регулярной основе, хотя и не
очень часто, появлялись фильмы, за которые нам с вами не было стыдно: «Легенда
номер 17», «Движение вверх», прекрасная комедия «Холоп» — перечислять можно
долго. Но конечно появление этих кинокартин по своему количеству не могло и не
может конкурировать с более плотным постоянным потоком качественных
американских и европейских фильмов.
Я очень надеюсь, что именно сейчас наша киноиндустрия начнет
работать более активно, и на наших экранах появятся хорошие, новые фильмы,
которые будут снимать новые талантливые режиссеры. Эти картины будут
рекламироваться, не оставаясь в тени плакатов голливудских фильмов.
В общем, настрой очень оптимистичный. Тем более на
сегодняшний день я веду переговоры о создании новых художественных фильмов с
тремя кинокомпаниями. А буквально завтра мы с братом приступаем к съемке наших
животных для дальнейшей их анимации: они будут персонажами нового российского
мультфильма. Так что, как говорится, надо работать!