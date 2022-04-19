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    Эдгард Запашный о «голливудском бойкоте»: «Надо научиться зарабатывать на отечественных фильмах»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Эдгард Запашный о «голливудском бойкоте»: «Надо научиться зарабатывать на отечественных фильмах»

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     pixabay.com/Bruno / Germany

    Голливудская и
    европейская киноиндустрия объявила настоящий бойкот России. Зарубежные кинокомпании
    остановили выход в прокат своих картин в кинотеатрах нашей страны.

    Такие решения они
    объяснили не согласием с российской позицией относительно начала спецоперации на
    Украине. Теперь в российских кинотеатрах идет показ либо отечественных фильмов,
    либо иностранных картин, снятых не столь именитыми студиями.

    Народный артист
    России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что на фоне снижения активности в
    киноиндустрии у зрителей вырос интерес к живым представлениям. Однако это
    вовсе не означает, что на кино в нашей стране можно ставить крест, напротив — для
    отечественных студий это хорошая возможность. Как подчеркнул в авторской
    колонке для ФАН Запашный,
    пришло время снимать качественные фильмы и учиться зарабатывать на них. Напоминаем,
    мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

    Надо научиться зарабатывать на отечественных
    фильмах». Колонка Эдгарда Запашного

    Недавно встречался с главой компании Росгосцирк Сергеем Беляковым и поинтересовался: «Как
    дела в цирковых учреждениях по всей стране?».

    По его словам, финансовые показатели выросли, поток зрителей
    сейчас увеличился. Я могу похвастаться тем, что и в Большом Московском цирке,
    который дает сейчас четыре представления в неделю по выходным, почти все
    продано. Лишь самые верхние места остаются пустыми. В этом плане, конечно, немаловажным фактором является то, что индустрия развлечений потерпела
    некоторые изменения. Что я имею в виду?

    Многие российские звезды по разным причинам либо уехали за
    рубеж, либо отказываются пока давать концерты, ссылаясь на военную операцию на
    Украине. Западные звезды к нам не приезжают от слова совсем. Почти все
    американские кинокомпании отказались предоставлять свои премьеры, что очень
    сильно сказалось на посещении кинотеатров в принципе. С этого момента можно
    поподробнее.

    Конечно я не радуюсь тому, что индустрия развлечений в нашей
    стране стала менее активной. Хотя это положительно сказывается на наших сборах.
    Почему я так говорю? Мне хочется, чтобы у наших граждан, наших
    соотечественников как и прежде был большой выбор, куда сходить. Конкуренция
    порождает качество, а борьба за зрителей всегда влечет повышение уровня того
    или иного продукта. Но сегодня хочется заострить внимание на киноиндустрии,
    потому что европейские и американские кинокомпании по самым скромным подсчетам
    занимали 70-80% нашего кинорынка. Пессимисты говорят — все потеряно, все плохо,
    все пропало.

    Да, на сегодняшний момент это выглядит именно так. Но на
    протяжении многих лет мы с вами жалуемся на качество российского кино, которое действительно
    оставляет желать лучшего. И мне кажется, что именно сейчас наступило время для
    того, чтобы не только начать правильно и качественно снимать новое кино, но и воспользоваться
    возможностью занять нишу. В конце концов надо научиться зарабатывать на отечественных
    фильмах. Западное производство априори пользуется большим спросом, так как
    имеет определенный имидж: все, что они снимают — это интересно, качественно, и
    ты точно не потеряешь свое время и деньги. Пришло время заняться своим.

    Сегодня мы должны воспользоваться этой возможностью.
    Продюсеры и режиссеры при правильной поддержке правительства Российской
    Федерации должны сейчас наладить постоянное производство качественной
    кинопродукции. И здесь речь не только о финансовых мерах поддержки. Я убежден и
    верю, что мы можем снимать очень качественное кино. Когда много лет назад
    широкоразрекламированный фильм «Ночной дозор» с невероятным бюджетом в 10 млн
    долларов вдруг появился на экране, он меня удивил. Я, честно говоря, не ожидал,
    что мы, русские, способны снять интересный современный фильм с применением
    сложной компьютерной графики. В дальнейшем на регулярной основе, хотя и не
    очень часто, появлялись фильмы, за которые нам с вами не было стыдно: «Легенда
    номер 17», «Движение вверх», прекрасная комедия «Холоп» — перечислять можно
    долго. Но конечно появление этих кинокартин по своему количеству не могло и не
    может конкурировать с более плотным постоянным потоком качественных
    американских и европейских фильмов.

    Я очень надеюсь, что именно сейчас наша киноиндустрия начнет
    работать более активно, и на наших экранах появятся хорошие, новые фильмы,
    которые будут снимать новые талантливые режиссеры. Эти картины будут
    рекламироваться, не оставаясь в тени плакатов голливудских фильмов.

    В общем, настрой очень оптимистичный. Тем более на
    сегодняшний день я веду переговоры о создании новых художественных фильмов с
    тремя кинокомпаниями. А буквально завтра мы с братом приступаем к съемке наших
    животных для дальнейшей их анимации: они будут персонажами нового российского
    мультфильма. Так что, как говорится, надо работать!

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
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