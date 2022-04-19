Эдгард Запашный о «голливудском бойкоте»: «Надо научиться зарабатывать на отечественных фильмах»

Сегодня мы должны воспользоваться этой возможностью.

Продюсеры и режиссеры при правильной поддержке правительства Российской

Федерации должны сейчас наладить постоянное производство качественной

кинопродукции. И здесь речь не только о финансовых мерах поддержки. Я убежден и

верю, что мы можем снимать очень качественное кино. Когда много лет назад

широкоразрекламированный фильм «Ночной дозор» с невероятным бюджетом в 10 млн

долларов вдруг появился на экране, он меня удивил. Я, честно говоря, не ожидал,

что мы, русские, способны снять интересный современный фильм с применением

сложной компьютерной графики. В дальнейшем на регулярной основе, хотя и не

очень часто, появлялись фильмы, за которые нам с вами не было стыдно: «Легенда

номер 17», «Движение вверх», прекрасная комедия «Холоп» — перечислять можно

долго. Но конечно появление этих кинокартин по своему количеству не могло и не

может конкурировать с более плотным постоянным потоком качественных

американских и европейских фильмов.