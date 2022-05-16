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    Эдгард Запашный эмоционально прокомментировал победу Украины на Евровидении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эдгард Запашный эмоционально прокомментировал победу Украины на Евровидении

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    prt scr youtube.com/вМесте

    Наследник цирковой династии Эдгард Запашный заявил, что победа украинской команды на Евровидении доказала политичность конкурса.

    Дрессировщик эмоционально высказался об итогах ежегодного вокального конкурса. В личном Telegram-канале артист отметил несправедливость победы украинского коллектива Kalush Orkestra.

    «Никто больше не имеет права говорить, что это не конкурс политической песни!» – заявил Запашный.

    Артист также акцентировал внимание на том, что действия Украины никто не контролирует из-за «защиты НАТО». Именно по этой причине представители этой страны позволяют себе нарушать правила конкурса без особых последствий.

    Напомним, Украина заняла первое место в рамках конкурса «Евровидение», который прошел в итальянском городе Турин. Певец из Великобритании разместился на второй строчке, а тройку лидеров замкнула испанская исполнительница.

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