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Наследник цирковой династии Эдгард Запашный заявил, что победа украинской команды на Евровидении доказала политичность конкурса.
Дрессировщик эмоционально высказался об итогах ежегодного вокального конкурса. В личном Telegram-канале артист отметил несправедливость победы украинского коллектива Kalush Orkestra.
«Никто больше не имеет права говорить, что это не конкурс политической песни!» – заявил Запашный.
Артист также акцентировал внимание на том, что действия Украины никто не контролирует из-за «защиты НАТО». Именно по этой причине представители этой страны позволяют себе нарушать правила конкурса без особых последствий.
Напомним, Украина заняла первое место в рамках конкурса «Евровидение», который прошел в итальянском городе Турин. Певец из Великобритании разместился на второй строчке, а тройку лидеров замкнула испанская исполнительница.