Эдгар Запашный высказал отношение к сбежавшему в Израиль Галкину

«Максим Галкин взрослый человек, и, я думаю, он отдает себе отчет в том, что делает. Это останется на его совести. Это его позиция. Он имеет право ее транслировать. Я эту позицию не поддерживаю. Я считаю, что сейчас совсем не время критиковать власть и кого бы то ни было», — рассказал Эдгар запашный в беседе с журналистами «Комсомольской правды».