Эдгар Запашный высказал отношение к сбежавшему в Израиль Галкину

Цирковой артист и дрессировщик Эдгар Запашный раскритиковал слова и действия сбежавшего из России юмориста Максима Галкина, который уже почти полгода находится исключительно за рубежом и критикует РФ.
«Максим Галкин взрослый человек, и, я думаю, он отдает себе отчет в том, что делает. Это останется на его совести. Это его позиция. Он имеет право ее транслировать. Я эту позицию не поддерживаю. Я считаю, что сейчас совсем не время критиковать власть и кого бы то ни было», — рассказал Эдгар запашный в беседе с журналистами «Комсомольской правды».
Запашный особо подчеркнул, что российские военные, которых так активно критикует Галкин, задействованы в спецоперации по защите народа Донбасса, и в такой период тем более нужно поддерживать своих солдат.