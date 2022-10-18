Эдгар Запашный в день рождения Безрукова вспомнил о совместных с актером проектах

Дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал поздравления в день рождения актера Сергея Безрукова. Артист вспомнил о давнем знакомстве и совместных проектах с Безруковым.
Запашный рассказал о том, что Безруков является частым гостем на выступлениях в Большом Московском цирке. Он отметил, что актер не только оставлял пожелания в книге гостей и на баннерах цирка, но и снимал фильм в стенах учреждения.
«Коллектив Большого Московского цирка от всей души желает крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и творческих успехов», – искренне пожелал Запашный в своем Telegram-канале.
Сергей Безруков не так дано попал в черный список Канады, на что отреагировал с присущим ему юмором. Он поблагодарил страну за такого рода «поздравления».