Эдгар Запашный резко высказался о появлении Наргиз в шоу «Новая Звезда»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал появление депортированной из России певицы Наргиз Закировой в музыкальном шоу «Новая звезда». По его словам, если программу снимут с эфира из-за Закировой, то пострадают огромное количество ни в чем не виноватых людей.
Недавно на канале «Звезда» стартовало музыкальное шоу «Новая звезда», членом жюри которого является 51-летняя Наргиз Закирова, которой недавно запретили въезд в Россию на 50 лет. По словам Эдгарда Запашного, передача снималась давно, и продюсеры не стали вырезать артистку из эфира.
«Сегодня на телеканале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая Звезда», где одним из членов жюри является Наргиз. Сейчас я читаю в Telegram-каналах много негодований по этому поводу. Естественно, авторы комментариев говорят о том, что шоу надо было не пускать в эфир», — заявил Запашный, добавив, что из-за Закировой не должны пострадать совершенно невинные люди.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.