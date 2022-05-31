Эдгар Запашный резко высказался о появлении Наргиз в шоу «Новая Звезда»

«Сегодня на телеканале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая Звезда», где одним из членов жюри является Наргиз. Сейчас я читаю в Telegram-каналах много негодований по этому поводу. Естественно, авторы комментариев говорят о том, что шоу надо было не пускать в эфир», — заявил Запашный, добавив, что из-за Закировой не должны пострадать совершенно невинные люди.