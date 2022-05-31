Эдгар Запашный отреагировал на сюжет о Максиме Галкине на итальянском ТВ

Дрессировщик Эдгард Запашный показал сюжет о юмористе Максиме Галкине, уехавшем в Израиль вскоре после начала событий на Украине, на итальянском телевидении.
Пока Галкин подвергается критике со стороны коллег, в иностранном сюжете рассказывают о его небывалых успехах на сцене. Запашный уже отреагировал на «появление» комика на зарубежном ТВ.
«Тем временем на ведущем итальянском телеканале RAI», — написал Запашный в Telegram-канале.
В сюжете о Галкине говорят как об одном из самых успешных юмористов России. Особенно отмечают журналисты, что больше пяти лет назад артист выступал на одной сцене с Владимиром Зеленский, который стал президентом Украины в 2019 году.
Галкин вместе с семьей уехал в Израиль. Артист готовится к гастрольному туру за границей и, судя по всему, возвращаться в Россию не планирует.