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Эдгар Запашный отреагировал на сюжет о Максиме Галкине на итальянском ТВ

Эдгар Запашный отреагировал на сюжет о Максиме Галкине на итальянском ТВ
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный показал сюжет о юмористе Максиме Галкине, уехавшем в Израиль вскоре после начала событий на Украине, на итальянском телевидении.

Пока Галкин подвергается критике со стороны коллег, в иностранном сюжете рассказывают о его небывалых успехах на сцене. Запашный уже отреагировал на «появление» комика на зарубежном ТВ.

«Тем временем на ведущем итальянском телеканале RAI», — написал Запашный в Telegram-канале.

В сюжете о Галкине говорят как об одном из самых успешных юмористов России. Особенно отмечают журналисты, что больше пяти лет назад артист выступал на одной сцене с Владимиром Зеленский, который стал президентом Украины в 2019 году.

Галкин вместе с семьей уехал в Израиль. Артист готовится к гастрольному туру за границей и, судя по всему, возвращаться в Россию не планирует. 

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