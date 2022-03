Еда в дорогу: что приготовить и взять с собой

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Дальняя поездка всегда требует тщательной подготовки. Помимо прочего нужно подумать и о том, чем вы будете питаться. Еда в дорогу должна быть питательной и иметь большой срок годности.

Специально для таких случаев знаменитый шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами простых в приготовлении и вкусных лакомств.

Еда в дорогу от Евгения Клопотенко

Овсяный батончик

Номер один в списке «походных» блюд — это овсяный батончик. Он полезный, вкусный и сытный. И к тому же его можно сделать самостоятельно. Главное, чтобы дома были овсяные хлопья. К ним можно добавить любые сухофрукты, орехи и молотую корицу. Последняя сделает вкус более насыщенным. Если нет корицы, подойдет имбирь, ванильный сахар или лимонная цедра.

Пирожки с капустой

Плюс пирожков с капустой в том, что для них легко приготовить начинку. Просто нарезаем и зажариваем капусту. При желании можно использовать и квашеную капусту. Не забываем про специи: кориандр, сушеный укроп, фенхель или тмин.

Тертый пирог с вареньем

Ингредиенты для такого пирога найдутся практически в каждом доме. Варенье можно добавлять любое. А сливочное масло при необходимости заменить маргарином. Тертый пирог, порезанный на небольшие кусочки, не займет много места в сумке и долго будет оставаться свежим и вкусным.

Фокачча с розмарином

Фокачча — это ничто иное как итальянский хлеб. Его очень просто испечь. Понадобятся мука, дрожжи, сахар, соль и любое масло. Розмарин также можно заменить любой ароматной травой на ваш выбор. Чтобы фокачча долго не черствела, заверните ее пакет.

Овсяное печенье

Овсяное печенье идеально подходит для поездки. Как и другая еда в дорогу, оно очень медленно портится, легко готовится из базовых ингредиентов, и при этом вкусное.

Если вдруг когда-нибудь возникнет потребность отправится в долгую поездку, вы знаете, что взять с собой из еды. К тому же никто не запрещает готовить всё перечисленное и просто так.

