ED: перехваченный Германией российский танкер вышел в первый рейс после захвата

Газовый танкер, который ранее перехватили немецкие власти у компании «Газпром», отправился в первый рейс. Как рассказали авторы EADaily, судно осуществляет транспортировку сжиженного природного газа из ОАЭ в сторону Азии.
Пока не известно, исполняет ли судно контракты на поставки газа, подписанные пока «Газпром» владел кораблем, или используется уже германской стороной в своих интересах.
Ранее немецкая дочерняя компания «Газпрома» перешла под управление немецкого сетевого агентства. В распоряжении властей ФРГ оказалось три газовых танкера, принадлежащих российскому владельцу: Clean Energy, Ob River и Amur River.