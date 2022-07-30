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ED: перехваченный Германией российский танкер вышел в первый рейс после захвата

ED: перехваченный Германией российский танкер вышел в первый рейс после захвата
wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY-SA 4.0

Газовый танкер, который ранее перехватили немецкие власти у компании «Газпром», отправился в первый рейс. Как рассказали авторы EADaily, судно осуществляет транспортировку сжиженного природного газа из ОАЭ в сторону Азии.

Пока не известно, исполняет ли судно контракты на поставки газа, подписанные пока «Газпром» владел кораблем, или используется уже германской стороной в своих интересах.

Ранее немецкая дочерняя компания «Газпрома» перешла под управление немецкого сетевого агентства. В распоряжении властей ФРГ оказалось три газовых танкера, принадлежащих российскому владельцу: Clean Energy, Ob River и Amur River.

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