Джулианна Мур рассказала о переживаниях из-за внешности в юности: “Мне казалось, что ни у кого нет веснушек”

Джулианна Мур

Джулианна Мур в интервью The Sunday Times рассказала о том, как всю жизнь переживала из-за веснушек, бровей и рыжих волос, и о том, как ей удалось справиться с беспокойством по поводу внешности.

Когда я росла в США, мне казалось, что ни у кого нет веснушек. Я просто хотела выглядеть, как любой другой загорелый американский ребенок. Я ненавидела быть той, кто не может пойти на пляж или кому приходится носить одежду с длинными рукавами. Думаю, это отчасти осталось со мной. А вот свою дочь Лив она с детства старается научить любви к себе.

У Лив рыжие волосы и великолепные темные брови, и я говорю ей: “Пожалуйста, не трогай их. Я серьезно. И не позволяй никому их трогать”, — призналась она и добавила, что сама “будучи подростком, продолжала их выщипывать, отбеливать, делать с ними все что угодно, так что они действительно исчезли”.



Джулианна Мур с дочерью

Сегодня мнение других о ее внешности актрису уже не беспокоит.

Я думаю, это потому, что в жизни появились другие важные вещи, которые встали на первый план, — семья, отношения, работа. И беспокойство о том, как ты выглядишь, исчезло, — поделилась она.

Вряд ли это беспокойство исчезнет совсем. Я не думаю, что найдется в мире человек, которому было бы наплевать, как он выглядит. Но с возрастом ваш интерес к этому пропадает, а бессмысленность беспокойства по этому поводу становится очевидной. Два года назад в центре внимания благодаря веснушкам оказалась Кайли Дженнер: во время карантина она опубликовала в инстаграме* фото без макияжа и получила много комплиментов. Видеть звезду реалити-шоу с веснушками подписчикам было непривычно, поскольку обычно Кайли прячет кожу под толстым слоем косметики.

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