Джулиан Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение об экстрадиции в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на адвоката.
«Джулиан Ассанж обжаловал свою экстрадицию из Соединенного Королевства, положив начало многомесячным судебным спорам о том, следует ли его отправить в США для предъявления обвинений в шпионаже», — говорится в статье американского издания.
У Ассанжа был срок до пятницы для того, чтобы подать апелляцию: как рассказал адвокат журналиста, он подал два заявления в британский суд в четверг. Напомним, глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит внушительный срок до 175 лет заключения.
Основателю WikiLeaks вменяют нарушение закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ассанж хорошо известен тем, что раскрывал причастность США к противозаконной слежке.