Джулиан Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

У Ассанжа был срок до пятницы для того, чтобы подать апелляцию: как рассказал адвокат журналиста, он подал два заявления в британский суд в четверг. Напомним, глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит внушительный срок до 175 лет заключения.