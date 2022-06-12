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Джульетт Льюис и Кристина Риччи с мужем на мероприятии, посвященном сериалу “Шершни”

В Калифорнии 11 июня состоялась промо-встреча, посвященная сериалу “Шершни” (Yellowjackets). Ее посетили Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Мелани Лински, Элла Пернелл, Софи Тэтчер и другие звезды проекта Showtime. Риччи пришла на мероприятие в сопровождении своего супруга, британского парикмахера Марка Хэмптона. Напомним, что пара связала себя узами брака в октябре прошлого года — вскоре после того, как актриса объявила о беременности.

Кристина Риччи Кристина Риччи и Марк Хэмптон Джульетт Льюис Софи Тэтчер и Джульетт Льюис Саманта Ханратти Джасмин Савой Браун

Софи Нелисс Элла Пернелл

Мелани Лински

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