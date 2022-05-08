    В тренде

    Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Звездные дети





    1264


    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

    Джорджина Родригес раскрыла имя новорожденной дочери от Криштиану Роналду — ее назвали Белла Эсмеральда. Об этом возлюбленная футболиста сообщила в инстаграме*, поделившись с подписчиками новыми фото малышки.

    Белла ЭсмеральдаБелла ЭсмеральдаБелла Эсмеральда

    Белла Эсмеральда

    Напомним, что девочка родилась 18 апреля. Криштиану и Джорджина ожидали появления на свет близнецов, но брат Беллы Эсмеральды скончался во время родов.

    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьмиДжорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

    Криштиану и Джорджина состоят в отношениях уже более пяти лет, у них есть еще одна общая дочь Алана. Кроме того, пара вместе воспитывает старших детей Роналду — сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

    * Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »