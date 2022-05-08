Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото

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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес раскрыла имя новорожденной дочери от Криштиану Роналду — ее назвали Белла Эсмеральда. Об этом возлюбленная футболиста сообщила в инстаграме*, поделившись с подписчиками новыми фото малышки.
Белла Эсмеральда
Напомним, что девочка родилась 18 апреля. Криштиану и Джорджина ожидали появления на свет близнецов, но брат Беллы Эсмеральды скончался во время родов.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми
Криштиану и Джорджина состоят в отношениях уже более пяти лет, у них есть еще одна общая дочь Алана. Кроме того, пара вместе воспитывает старших детей Роналду — сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.
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