Джордж Клуни с женой Амаль и Джулия Робертс посетили премьеру фильма “Билет в рай” в Лос-Анджелесе

Джордж Клуни и Джулия Робертс

В Лос-Анджелесе в кинотеатре Regency Village Theatre прошла премьера романтической комедии “Билет в рай”, главные роли в которой исполнили Джордж Клуни и Джулия Робертс. Актеры вместе вышли на красную дорожку и представили фильм, также поддержать Клуни пришла его супруга Амаль.

Джулия Робертс выбрала для вечера платье Greta Constantine цвета фуксии с низким декольте, Амаль Клуни — винтажное красное платье Alexander McQueen с абстрактным принтом.



Джулия Робертс и Джордж Клуни



Джулия Робертс



Джордж и Амаль Клуни



Джордж Клуни



Джордж Клуни и Джулия Робертс далеко не впервые появляются вместе на экране: они дружат больше десяти лет и часто снимаются вместе. Они вместе работали над фильмами “Одиннадцать друзей Оушена”, “Двенадцать друзей Оушена”, “Признания опасного человека”. Также Клуни продюсировал фильм “Август”, в котором сыграла Джулия Робертс.

На этот раз они играют бывших супругов, которые в свое время плохо расстались, однако вынуждены объединиться на свадьбе дочери. Бывшие муж и жена хотят отговорить девушку от ошибки, которую, по их мнению, они сами совершили много лет назад, однако между ними снова вспыхивают чувства.

Из-за частых совместных съемок Клуни и Робертс часто подозревали в романтических отношениях, поэтому ранее они наконец рассказали, что их связывают. Они признались, что являются близкими друзьями, однако романтическими их отношения никогда не были.