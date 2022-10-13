Джордж Клуни и Джулия Робертс рассказали, связывали ли их романтические отношения

Джордж Клуни и Джулия Робертс

Джордж Клуни и Джулия Робертс дали совместное интервью Access Hollywood в рамках промо их совместного фильма “Билеты в рай” и рассказали о своих отношениях.

Известно, что актеров связывает многолетняя дружба: они познакомились на съемках фильма “Одиннадцать друзей Оушена” в 2001 году. Кроме того, им не раз приписывали и романтические отношения.

Клуни и Робертс вспомнили свои первые впечатления после встречи друг с другом: Клуни сказал, что Робертс “заставила его смеяться”, а Джулия назвала своего партнера “нежным”. Они добавили, что восхищаются многими человеческими качествами друг в друге: Клуни похвалил Джулию за доброту, а она в ответ заявила, что ей очень нравится его стойкость. При этом они отметили, что никогда не хотели перевести свои отношения на новый уровень.

Джулия всегда была в отношениях. Или отношения были у меня. И мы сразу стали верными друзьями. Джулия Робертс уже 20 лет состоит в отношениях с Дэниелом Модером, за которого вышла замуж в 2002 году. В 2004 году у пары родилась двойня — дочь Хэзел Патриша и сын Финнеас Уолтер, а в 2007 году Робертс родила сына Генри.

Что касается Джорджа Клуни, то в 2014 году он женился на известном юристе Амаль Аламуддин. В 2017 году у них родились близнецы — дочь Элла и сын Александр.

Интересно, что актеры дружат семьями: например, Амаль и Джулия прекрасно ладят. Ранее актеры появились на премьере своего нового фильма в Лондоне, тепло приветствовали друг друга и вместе фотографировались.