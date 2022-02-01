Джонсона оконфузили на встрече с Зеленским

На первой встрече Владимира Зеленского и Бориса Джонсона не все прошло гладко. Британский премьер-министр попал в неловкую ситуацию на Украине.

Конфуз случился по прибытию визитера к Мариинскому дворцу. Там его ожидал лично украинский лидер.

Вышедший из автомобиля Джонсон живо поприветствовал Зеленского. В руках премьер держал папки с документами, которые и стали причиной заминки.

На кадрах, снятых корреспондентами с места событий видно, как к Джонсону бегом через площадь бежит помощница. Женщина бесцеремонно выхватила папки из рук у главы британского правительства и убегает. Смущенный от натиска Джонсон не подал виду.

После чего внимание журналистов привлек мимолетный жест британского гостя. Джонсон по-товарищески ткнул Зеленского, позируя для прессы

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