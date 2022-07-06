Джонсон: Великобритания отправит Украине самоходные артиллерийские установки и боеприпасы

В ближайшие дни власти Британии отправят на Украину десять самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы. Это следует из заявления, распространенного канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона.
Джонсон лично сообщил сегодня об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.
«Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах», — уточняется в тексте заявления.
При этом британский премьер-министр выразил уверенность в том, что Вооруженным силам Украины удастся вернуть «недавно захваченные» ВС РФ территории.