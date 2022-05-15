Джонсон в лодке: «деловой» вояж премьера Британии вызвал насмешки пользователей Сети

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь оказался в ситуации, насмешившей пользователей Сети. На этот раз представитель Великобритании развеселил читателей «деловой» поездкой на лодке.
Пресс-служба политика распространила фото в Twitter: Борис Джонсон в деловом костюме вместе с коллегой из Швеции Магдаленой Андерссон провели встречу на лодке. Утверждается, что в таких условиях они подписали соглашение по вопросам безопасности и обороны. Также стороны обсудили отношения между странами и дальнейшие планы по сотрудничеству.
Пользователи Сети назвали ситуацию «абсурдной», поинтересовавшись, как вообще можно было подписывать такие важные соглашения в таких условиях.
«Интересно, а нельзя было подписать важный документ в рабочей обстановке за письменным столом?»;«А почему у Андерссон есть спасательный жилет, а у Джонсона нет?»;
«Ну вот и как вообще в таких условиях говорить о таких серьезных вещах? Давайте еще встречу на великах проведем», — пишут пользователи.
Другие читатели обрушились с критикой на британского премьера.
«Уважаемая Магдалена, я надеюсь, вы пережили эту пиар-акцию, поскольку Джонсон переворачивает все, к чему прикасается»;«Гребля, пожалуй, единственная работа, которую стоит доверять Джонсону»;
«А удвоившиеся счета на электроэнергию не хотите обсудить? Может и об инфляции подумать?» — возмущаются они.
Отметим, что совсем недавно Джонсон подвергся насмешкам, инцидент попал на видео. На кадрах политик слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, при этом он слегка раскачивается и непрерывно смотрит вдаль. Такое поведение главы правительства стало поводом для шуток среди интернет-пользователе