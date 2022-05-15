Джонсон в лодке: «деловой» вояж премьера Британии вызвал насмешки пользователей Сети

«Интересно, а нельзя было подписать важный документ в рабочей обстановке за письменным столом?»;«А почему у Андерссон есть спасательный жилет, а у Джонсона нет?»;

«Ну вот и как вообще в таких условиях говорить о таких серьезных вещах? Давайте еще встречу на великах проведем», — пишут пользователи.