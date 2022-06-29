Джонсон связал события на Украине с «маскулинностью» Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал события на Украине. На эту тему он высказался в ходе интервью немецкому телеканалу ZDF.
Руководитель британского правительства выразил мнение, что сложившаяся ситуация связана с «маскулинностью» президента России Владимира Путина.
«Если бы Путин был женщиной, — кем он, очевидно, не является, — но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы… (спецоперацию. — Прим. ред.), как он это сделал», — заявил Джонсон.
Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины стартовала 24 февраля. Как заявляли в Кремле, целью российских военных является защита населения республик Донбасса.