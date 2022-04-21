Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским наемникам в Донбассе

Ранее сообщалось, что Россия организовывает гуманитарные

коридоры для безопасного выхода украинских националистов и примкнувшим к ним иностранных

наемникам, засевших в промышленной зоне Мариуполя. В Минобороны РФ подчеркивали, что руководствуются

принципами гуманности в отличие от командования ВСУ, которое не предпринимает

никаких шагов для спасения жизней своих военных.