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    Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским наемникам в Донбассе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским наемникам в Донбассе

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    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

    Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал власти России
    «отнестись с милосердием» к британским наемникам, плененным под Мариуполем,
    однако не стал говорить о возможном обмене.

    Ранее сообщалось, что Россия организовывает гуманитарные
    коридоры для безопасного выхода украинских националистов и примкнувшим к ним иностранных
    наемникам, засевших в промышленной зоне Мариуполя. В Минобороны РФ подчеркивали, что руководствуются
    принципами гуманности в отличие от командования ВСУ, которое не предпринимает
    никаких шагов для спасения жизней своих военных.

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