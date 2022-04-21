Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским наемникам в Донбассе

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал власти России
«отнестись с милосердием» к британским наемникам, плененным под Мариуполем,
однако не стал говорить о возможном обмене.
Ранее сообщалось, что Россия организовывает гуманитарные
коридоры для безопасного выхода украинских националистов и примкнувшим к ним иностранных
наемникам, засевших в промышленной зоне Мариуполя. В Минобороны РФ подчеркивали, что руководствуются
принципами гуманности в отличие от командования ВСУ, которое не предпринимает
никаких шагов для спасения жизней своих военных.
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