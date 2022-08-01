Джонсон отпраздновал свадьбу в особняке лорда Бамфорда вместо резиденции Чекерс-хауз

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри 30 июля отпраздновали свадьбу в особняке донора Консервативной партии лорда Бамфорда. Подробности торжества появились в местных СМИ.
Джонсоны поженились в мае 2021 года, но не смогли устроить пышное празднество из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Изначально супруги хотели провести церемонию в загородной резиденции британских премьер-министров — Чекерс-хаузе. Однако задумку реализовать не удалось: помешала отставка Джонсона.
Торжество проходило на свежем воздухе под большим шатром. В присутствии 200 гостей молодожены станцевали первый танец под песню Sweet Caroline в исполнении американского певца Нила Даймонда.
Джонсон объявил об отставке 7 июля. Как сообщала газета Mirror, желание отметить свадьбу в Чекерс-хаузе — одна из причин, почему он не хотел покидать пост премьера.