Джонсон отпраздновал свадьбу в особняке лорда Бамфорда вместо резиденции Чекерс-хауз

Джонсоны поженились в мае 2021 года, но не смогли устроить пышное празднество из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Изначально супруги хотели провести церемонию в загородной резиденции британских премьер-министров — Чекерс-хаузе. Однако задумку реализовать не удалось: помешала отставка Джонсона.