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Джонсон отпраздновал свадьбу в особняке лорда Бамфорда вместо резиденции Чекерс-хауз

Джонсон отпраздновал свадьбу в особняке лорда Бамфорда вместо резиденции Чекерс-хауз
globallookpress/Paul Marriott via www.imago-imag

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри 30 июля отпраздновали свадьбу в особняке донора Консервативной партии лорда Бамфорда. Подробности торжества появились в местных СМИ.

Джонсоны поженились в мае 2021 года, но не смогли устроить пышное празднество из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Изначально супруги хотели провести церемонию в загородной резиденции британских премьер-министров — Чекерс-хаузе. Однако задумку реализовать не удалось: помешала отставка Джонсона.

Торжество проходило на свежем воздухе под большим шатром. В присутствии 200 гостей молодожены станцевали первый танец под песню Sweet Caroline в исполнении американского певца Нила Даймонда.

Джонсон объявил об отставке 7 июля. Как сообщала газета Mirror, желание отметить свадьбу в Чекерс-хаузе — одна из причин, почему он не хотел покидать пост премьера.

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