Плененные пособники ВСУ Шон Пиннер и Эйден Аслин, прибывшие на территорию Донбасса из Великобритании, были приговорены к высшей степени наказания. По законам республики им грозит смертная казнь. Согласно сообщению канцелярии Джонсона, эта проблема требует принятия немедленных мер.