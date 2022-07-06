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Джонсон обсудил с Зеленским судьбу приговоренных к смерти британских наемников

Джонсон обсудил с Зеленским судьбу приговоренных к смерти британских наемников
The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках беседы политики обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг приговоренных к смерти британских наемников.

Плененные пособники ВСУ Шон Пиннер и Эйден Аслин, прибывшие на территорию Донбасса из Великобритании, были приговорены к высшей степени наказания. По законам республики им грозит смертная казнь. Согласно сообщению канцелярии Джонсона, эта проблема требует принятия немедленных мер. 

«Лидеры также обсудили дела украинских бойцов британского происхождения, которые были захвачены в плен российскими силами в последние недели», — говорится в заявлении.

После вынесения приговора наемники подали кассационные жалобы в Верховный суд ДНР. В конце июня они публично раскаялись перед жителями Донбасса и попросили прощения за свои преступления, передает RT.

ВСУ джонсон ДНР Зеленский наемники
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RusNewsToday24
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