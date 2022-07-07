Джонсон обратился к украинскому народу во время объявления о своей отставки с поста премьера

Британия продолжит помогать Украине даже после отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Такое заявление сделал сам глава правительства.
Премьер обратился к украинскому народу во время объявления о своем уходе с поста главы правительства. Лондон не откажется помогать Киеву, добавил Джонсон.
«Позвольте мне сказать сейчас народу Украины: я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько потребуется», — говорится в его выступлении.
Премьер объявил о своей отставке в официальной резиденции на Даунинг-стрит. Он продолжит выполнять свои обязанности до избрания ему замены, рассказали на RT.
Череда заявлений об уходе из британского правительства последовала после пьяного дебоша протеже Джонсона Криса Пинчера в Лондоне.