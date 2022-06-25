Джонсон: экономическая ситуация в Европе может привести к «плохому» миру между Россией и Украиной

Многие европейские страны утверждают, что в происходящем на Украине нет необходимости. Об этом рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон.
Как утверждает глава правительства, экономическая ситуация в Европе может привести к «плохому» миру между Россией и Украиной. В таком случае ЕС будет оказывать давление на Киев.
«Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру», — говорится в комментарии Джонсона.
Ранее премьер Британии заявил о своей принципиальной позиции по ситуации вокруг Украины. Если Лондон откажется от помощи Киеву, Джонсон намерен покинуть свой пост.