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    Джонсон анонсировал возобновление работы британского посольства в Киеве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джонсон анонсировал возобновление работы британского посольства в Киеве

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    globallookpress/Martyn Wheatley

    Посольство Великобритании
    в Киеве возобновит работу в ближайшее время. Такое заявление 22 апреля сделал
    английский премьер-министр Борис Джонсон.

    Политик выступил на
    пресс-конференции по итогам официального визита в Индию. Решение о возвращении
    дипломатов в Киев связано со снижением военной активности России в этом районе.

    «Мы на следующей неделе возобновляем работу
    нашего посольства в украинской столице», – сообщил журналистам Борис Джонсон.

    Премьер-министр Великобритании ранее посетил
    Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал оказать
    Киеву военную помощь, чем вызвал недовольство англичан.

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