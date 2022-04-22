Джонсон анонсировал возобновление работы британского посольства в Киеве

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Посольство Великобритании
в Киеве возобновит работу в ближайшее время. Такое заявление 22 апреля сделал
английский премьер-министр Борис Джонсон.
Политик выступил на
пресс-конференции по итогам официального визита в Индию. Решение о возвращении
дипломатов в Киев связано со снижением военной активности России в этом районе.
«Мы на следующей неделе возобновляем работу
нашего посольства в украинской столице», – сообщил журналистам Борис Джонсон.
Премьер-министр Великобритании ранее посетил
Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал оказать
Киеву военную помощь, чем вызвал недовольство англичан.
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